Бегун Никитин стал самым тестируемым на допинг спортсменом с начала года

Победитель Кубка сильнейших спортсменов в беге на 5000 м Владимир Никитин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении агентства.