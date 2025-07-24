Российский легкоатлет погиб в зоне СВО

Спортсмен был родом из Курска.
«Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа», — говорится в сообщении. В официальном сообщении также уточняется, что мужчина входил в число лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина».
Ему принадлежит рекорд региона на дистанции 110 метров с барьерами. В 2021 году он получил звание мастера спорта России.
Спустя несколько месяцев после начала СВО Катунин принял решение участвовать в операции.
В конце 2024 года экс-футболист сборной России Алексей Бугаев, ранее осужденный за торговлю мефедроном, погиб на СВО. В октябре того же года в зоне боевых действий скончался российский хоккеист Егор Сорокин.