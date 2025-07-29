Российский лыжник из-за обуви лишился победы в легкоатлетических соревнованиях

Он показал результат 29 минут 19,57 секунды. Однако после финиша организаторы забега приняли решение дисквалифицировать спортсмена из-за неправильной обуви. Модель кроссовок, которую использовал спортсмен, допустима только для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но по правилам в ней нельзя выступать на дорожке.