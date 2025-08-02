Бегунью Ричардсон задержали за нападение на человека

Инцидент произошел 27 июля в аэропорту Сиэтл-Такома. В отчете говорится, что сотрудник службы безопасности уведомил офицера полиции о конфликте между Ричардсон и спринтером Кристианом Коулманом. На записи с камер видеонаблюдения полицейский увидел, как спортсменка схватила рюкзак Коулмана и дернула его, а затем преградила ему путь, когда тот пытался ее обойти. Также Ричардсон бросила в легкоатлета какой-то предмет. По мнению сотрудника службы безопасности, это могли быть наушники.