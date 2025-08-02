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Бегунью Ричардсон задержали за нападение на человека

Бегунью Ричардсон задержали за нападение на возлюбленного в аэропорту.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка американская бегунья Ша’Карри Ричардсон была задержана по подозрению в нападении на своего возлюбленного, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицейский отчет.

Инцидент произошел 27 июля в аэропорту Сиэтл-Такома. В отчете говорится, что сотрудник службы безопасности уведомил офицера полиции о конфликте между Ричардсон и спринтером Кристианом Коулманом. На записи с камер видеонаблюдения полицейский увидел, как спортсменка схватила рюкзак Коулмана и дернула его, а затем преградила ему путь, когда тот пытался ее обойти. Также Ричардсон бросила в легкоатлета какой-то предмет. По мнению сотрудника службы безопасности, это могли быть наушники.

Ричардсон доставили в изолятор в городе Де-Мойн (штат Вашингтон) в воскресенье по подозрению в домашнем насилии четвертой степени, а на следующий день ее освободили. В отчете отмечается, что Коулман не считает себя жертвой нападения и не хочет дальше участвовать в расследовании инцидента.

Федерация легкой атлетики США (USATF) отказалась комментировать ситуацию. Уже в четверг Ричардсон участвовала в предварительном раунде женского забега на 100 метров на чемпионате США по легкой атлетике в Юджине.

Ричардсон 25 лет. Она завоевала золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже в эстафете 4 по 100 метров. В личном забеге она взяла серебро.