Губерниев призвал отстать от Исинбаевой: «Может, обратим внимание, что тарифы растут, и мы платим бешеные деньги?»

«Я не пресс-секретарь Елены Исинбаевой. У нас и у Тимати были какие-то проблемы с оплатой ЖКХ. Это не вызывает ни у кого никаких кривотолков? Если у Исинбаевой заблокировали счета, значит она их оплатит. Я не понимаю, какое это имеет отношение к ее спортивным достижениям. Если люди, допустим, слушают песню “Костер” или “Город золотой” двух известных творческих коллективов, какая нам разница, какие люди их написали — такие или сякие? Мы же говорим о песне, а не внутреннем мире человека.



Платить или нет — личное дело Исинбаевой. Если хочет порвать с Россией, уехала навсегда — одна история. Если просто забыла оплатить — другая. Не понимаю, почему народ так волнует, что Исинбаева не платит. А вы платите вообще? Может быть, мы обратим внимание, что у нас тарифы постоянно растут, и мы платим бешеные деньги? Надо оставить Исинбаеву в покое и обернуться вокруг себя. Где-то лифт не работает, где-то яма рядом с подъездом — здесь все хорошо? Может написать надо в условный “Добродел”, если речь о Подмосковье? А мы, блин, Исинбаеву обсуждаем», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».