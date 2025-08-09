Два робота провели забег на чемпионате России по легкой атлетике

Забег с участием роботов Черныша и Снежка на дистанцию 100 м прошел на чемпионате России по легкой атлетике на Центральном стадионе Казани.
Победил Снежок, который поначалу отставал от соперника, а в конце чуть не отдал победу. Во время движения роботы переходили с дорожки на дорожку. После забега к ним выбежала робособака, отмечает «Спорт. Бизнес-Онлайн».
Ранее представитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказал ТАСС, что роботы изготовлены в Китае и имеют разные технические характеристики. Один из них был в июне на Петербургском международном экономическом форуме, а второго, обладающего ИИ, недавно привезли в Россию.
В апреле в Китае прошел первый полумарафон с участием роботов. В забеге приняли участие около 12 тыс. человек, а также 20 роботов.