Два робота провели забег на чемпионате России по легкой атлетике

На беговую дорожку стадиона в Казани вышли роботы, которых назвали Снежок и Черныш. Победил Снежок, который поначалу отставал от соперника, а в конце чуть не отдал победу.

Источник: РИА "Новости"

Забег с участием роботов Черныша и Снежка на дистанцию 100 м прошел на чемпионате России по легкой атлетике на Центральном стадионе Казани.

Победил Снежок, который поначалу отставал от соперника, а в конце чуть не отдал победу. Во время движения роботы переходили с дорожки на дорожку. После забега к ним выбежала робособака, отмечает «Спорт. Бизнес-Онлайн».

Ранее представитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказал ТАСС, что роботы изготовлены в Китае и имеют разные технические характеристики. Один из них был в июне на Петербургском международном экономическом форуме, а второго, обладающего ИИ, недавно привезли в Россию.

В апреле в Китае прошел первый полумарафон с участием роботов. В забеге приняли участие около 12 тыс. человек, а также 20 роботов.