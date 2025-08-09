Ричмонд
Владимир Никитин обновил рекорд России в беге на 10 000 м

Владимир Никитин установил рекорд России в беге на 10 000 м.

Источник: Спорт РИА Новости

КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м на чемпионате страны по легкой атлетике, который проходит в Казани.

Он показал результат 27 минут 48,30 секунды. Вторым стал Евгений Рыбаков (28.28,01), третьим — Анатолий Рыбаков (28.29,31).

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Иванову (27.53,12) и держался с июля 2008 года.

У женщин на этой дистанции победила Мария Ермакова (32.24,44), следом расположились Альбина Гадельшина (33.10,15) и Любовь Дубровская (33.27,44).

В тройном прыжке у мужчин победу одержал Илья Текунов (16,72 метра), второе место занял Дмитрий Чижиков (16,63), третье — Виталий Павлов (16,51). В метании копья лучшим стал Борис Бездольный (82,92), серебро завоевал Николай Орлов (82,59), бронзу — Дмитрий Тарабин (80,52).

Чемпионат России по легкой атлетике завершится 10 августа.