Владимир Никитин обновил рекорд России в беге на 10 000 м

КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м на чемпионате страны по легкой атлетике, который проходит в Казани.
Он показал результат 27 минут 48,30 секунды. Вторым стал Евгений Рыбаков (28.28,01), третьим — Анатолий Рыбаков (28.29,31).
Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Иванову (27.53,12) и держался с июля 2008 года.
У женщин на этой дистанции победила Мария Ермакова (32.24,44), следом расположились Альбина Гадельшина (33.10,15) и Любовь Дубровская (33.27,44).
В тройном прыжке у мужчин победу одержал Илья Текунов (16,72 метра), второе место занял Дмитрий Чижиков (16,63), третье — Виталий Павлов (16,51). В метании копья лучшим стал Борис Бездольный (82,92), серебро завоевал Николай Орлов (82,59), бронзу — Дмитрий Тарабин (80,52).
Чемпионат России по легкой атлетике завершится 10 августа.