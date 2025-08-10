Кнороз победила в прыжках с шестом на чемпионате России

КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Полина Кнороз завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в Казани.
Для победы ей хватило высоты 4 метра 63 сантиметра. Затем Кнороз улучшила свой результат, взяв высоту в 4,73 и 4,80 метра. Второй стала Татьяна Калинина (4,55 метра), замкнула тройку лучших Ирина Михайлова (4,45).
26-летняя Кнороз стала двукратной чемпионкой России. Впервые она выиграла национальный чемпионат в 2023 году.
В метании молота среди женщин наилучший результат продемонстрировала Софья Палкина (73,85 м), второй — Анастасия Григорьева (70,78). Третьей стала представительница Белоруссии Елена Соболева (67,95).
Чемпионат России по легкой атлетике завершится 10 августа.