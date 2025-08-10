Кнороз победила в прыжках с шестом на чемпионате России

Для победы ей хватило высоты 4 метра 63 сантиметра. Затем Кнороз улучшила свой результат, взяв высоту в 4,73 и 4,80 метра. Второй стала Татьяна Калинина (4,55 метра), замкнула тройку лучших Ирина Михайлова (4,45).