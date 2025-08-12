Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд и взял высоту в 6,29 метра

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Швед Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире по легкой атлетике в Будапеште.
Во вторник Дюплантис одержал победу в соревнованиях с результатом, взяв высоту 6,29 метра со второй попытки. Как сообщает Франс Пресс, швед коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, и прыжок был засчитан.
Дюплантис обновил собственный мировой рекорд (6,28 м), установленный 15 июня на соревнованиях в Стокгольме.
Для 25-летнего Дюплантиса этот мировой рекорд стал 13-м в карьере. Он побеждал на Олимпийских играх 2021 и 2024 годов. Также швед является двукратным чемпионом мира (2022, 2023) и трехкратным чемпионом Европы (2018, 2022, 2024), двукратным чемпионом мира (2022, 2024) и чемпионом Европы (2021) в помещении.
В апреле Дюплантис стал обладателем награды Laureus, которую также называют спортивным «Оскаром», как лучший спортсмен 2024 года.