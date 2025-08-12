Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд и взял высоту в 6,29 метра

Во вторник Дюплантис одержал победу в соревнованиях с результатом, взяв высоту 6,29 метра со второй попытки. Как сообщает Франс Пресс, швед коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, и прыжок был засчитан.