Самая сексуальная спортсменка мира взяла перерыв в карьере. У Алисы Шмидт проблемы со здоровьем

«Я ни разу не пожалела о переходе с 400 на 800 метров, но представляла себе все немного проще, — призналась спортсменка в интервью Sport1. — Я знала, что не смогу за год выйти на топ-уровень, но в нынешнем сезоне надеялась бежать быстрее. В июне я поняла, что совершенно не готова, так что в следующем году нам придется тренироваться совершенно иначе. Раньше я занималась силовыми тренировками четыре раза в неделю и думала, что это для меня слишком. Теперь силовые занятия у меня два раза в неделю, но я стала сильнее, потому что мое тело получило больше времени для восстановления. Кроме того, я стала больше есть, потому что была ужасно голодна после того, как пробегала по 90 км в неделю на высокогорье».