Самая сексуальная спортсменка мира взяла перерыв в карьере. У Алисы Шмидт проблемы со здоровьем

Одна из самых популярных легкоатлеток мира Алиса (Алика) Шмидт пропустит предстоящий чемпионат мира в Токио из-за крайне неудачного выступления на отборочных стартах. На чемпионате Германии 26-летняя спортсменка не сумела выйти в финал на новой для себя дистанции 800 метров, пробежав на шесть секунд (!) хуже норматива на ЧМ-2025, который составляет 2.00,70. Причиной, по словам звездной девушки, стала коронавирусная инфекция, которая срубила гламурную атлетку в начале лета. Кроме того, смена специализации с 400 метров на дистанцию вдвое длиннее оказалась намного сложнее, чем думала бегунья. В итоге Шмидт решила досрочно завершить сезон. Так что Кили Ходжкинсон может вздохнуть спокойно — в Токио никто не будет отвлекать публику от громких побед британской чемпионки.
Знала, что придется тренироваться совершенно иначе
Алиса и раньше не блистала результатами, завоевывая толпы поклонников главным образом сексапильными фото в социальных сетях. Однако накануне Олимпиады в Париже в карьере немки случился небольшой просвет — она была включена в составы немецких женской и смешанной эстафет 4×400 м. До медалей Игр-2024 сборной Германии со Шмидт в составе оказалась очень далеко, но блогерша-мультимиллионница исполнила свою мечту, официально отметившись на главном старте четырехлетия. Многие полагали, что после этого стайерша завершит карьеру, однако она внезапно заявила о новом вызове — переквалификации на 800 метров. В новом качестве Алиса планировала больше работать над выносливостью и меньше — над силой и резкостью. Однако все оказалось намного сложнее.
В нынешнем сезоне лучшим результатом для Шмидт стали 2.03,21, показанные 15 июля на турнире в Люцерне. Для сравнения, олимпийская чемпионка Кили Ходжкинсон после почти годичного перерыва в выступлениях только что пробежала на «Бриллиантовой лиге» за 1.54,75. Очевидно, что с такими секундами Алису не взяли бы в сборную, несмотря на всю ее красоту. Кстати, к последней тоже появились вопросы. Уменьшение объема силовых тренировок дало обратный эффект — девушка набрала мышечную массу, так что сейчас у нее, судя по всему, нет ни скорости, ни выносливости. «Я решила завершить сезон раньше, чем планировала, — объяснила Шмидт ситуацию в социальных сетях. — К сожалению, я еще не полностью восстановила свое физическое здоровье. Поэтому планирую взять двухнедельный отпуск и полностью отключиться».
«Я ни разу не пожалела о переходе с 400 на 800 метров, но представляла себе все немного проще, — призналась спортсменка в интервью Sport1. — Я знала, что не смогу за год выйти на топ-уровень, но в нынешнем сезоне надеялась бежать быстрее. В июне я поняла, что совершенно не готова, так что в следующем году нам придется тренироваться совершенно иначе. Раньше я занималась силовыми тренировками четыре раза в неделю и думала, что это для меня слишком. Теперь силовые занятия у меня два раза в неделю, но я стала сильнее, потому что мое тело получило больше времени для восстановления. Кроме того, я стала больше есть, потому что была ужасно голодна после того, как пробегала по 90 км в неделю на высокогорье».
Высокие места — не самоцель
По словам Алисы, ей потребуется еще два года, чтобы выступать на 800 метрах по-настоящему быстро. «Конечно, некоторые дни в нынешнем сезоне были не очень веселыми, но я знаю, что в конечном счете сделала правильный шаг. Просто мне нужно дать себе больше времени». Впрочем, время явно работает не на Шмидт. Той же Ходжкинсон всего 23 года, действующей чемпионке мира Мэри Мораа из Кении — 25 лет. А чтобы попадать в финалы крупных соревнований, желательно выбегать из 1.59,00. За счет чего Шмидт сейчас сможет добиться такого прогресса — непонятно. Хотя, быть может, высокие места для нее не самоцель, а нынешний челлендж — просто способ удержаться на гребне популярности.
Алиса Шмидт стала знаменитой в сентябре 2017 года, когда австралийский мужской журнал Busted Coverage опубликовал ее фото с юниорского чемпионата Европы и сделал логичный вывод: эта девушка — самая «горячая штучка» в мировой легкой атлетике. Спортсменке тогда было всего 18 лет, и специфическая слава оказалась для нее полной неожиданностью. Ведь на тот момент спортивные успехи Шмидт сводились только к серебру в эстафете 4×400 метров на ЮЧЕ. В 2022—2024 годах Шмидт стала третьей в личных стартах на 400 метров на чемпионате Германии, в 2024-м выиграла национальный титул в эстафете 4×200 метров в помещении. На данный момент это ее главные награды, совершенно не сравнимые с триумфом в соцсетях.
Пять с половиной миллионов подписчиков — это уровень самых раскрученных звезд легкой атлетики. Многие великие чемпионы не могут похвастаться такой популярностью. Благодаря соцсетям на Шмидт обратили внимание богатые бренды, девушка участвовала в Неделе моды в Милане. В 2021 году Алису пригласили на открытое занятие по физподготовке футболисты дортмундской «Боруссии». В рамках этого шоу была организована «битва полов» в забеге на 400 метров с участием Шмидт и звезды «Боруссии» Матса Хуммельса. Алиса легко обогнала футболиста, который, правда, выступал в кроссовках. Затем в качестве разогрева нового этапа своей карьеры немка бросила вызов Неймару. Но звездный бразилец так и не отреагировал на челлендж, что не помешало спортсменке укрепить имидж иконы стиля как минимум в легкой атлетике, а быть может, и во всем мировом спорте.