Дюплантис — о результатах сестры Джоанны: она ещё немного уступает другим спортсменкам

Я уверен, что уже в следующем году вы увидите совершенно другую, улучшенную версию её, так же как в этом году увидели прогресс. И надеюсь, что мы чаще будем выступать вместе, потому что это очень весело — быть с ней в одной компании, ездить и соревноваться бок о бок, — сказал Дюплантис в интервью после старта.