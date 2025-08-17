«Лучше, чем ожидал». Вархольм — о своём результате на этапе Бриллиантовой лиги в Селезии

— Для меня до сих пор лучшей гонкой в этом году остаётся старт в Осло на этапе Бриллиантовой лиги, где я установил мировой рекорд на 300 м с барьерами. Для меня это была первая часть сезона, а потом началась вторая. Первая часть была посвящена наработке скорости. А теперь, во второй части, мы добавили тренировки, чтобы лучше пройти последние 100 м. Думаю, сейчас мы построили лучшую версию меня самого. Это всё часть плана, и я думаю, что нас никогда не стоит недооценивать. Мы с тренером работаем очень грамотно, у нас всегда есть план, — сказал Вархольм в интервью после старта в Селезии.