От мальчишки до киборга. Как Арман Дюплантис добрался до великих мировых рекордов?

Дальше — больше. Сейчас на счету Дюплантиса 13 мировых рекордов. Пока что он остановился на высоте 6,29 м — этот прыжок он совершил в середине августа 2025 года. Арман — обладатель всех действующих титулов в мировом спорте. Олимпийским чемпионом в Токио он стал с прыжком на 6,02, а в Париже переполненный стадион стал свидетелем невероятного прыжка на 6,25 — конечно, это тоже был очередной мировой рекорд. Более 60 раз за карьеру он преодолел планку на высоте 6 м и выше.