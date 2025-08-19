Украинскую чемпионку Европы отстранили за допинг

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Бех-Романчук была отстранена от соревнований с 13 мая из-за обнаружения в ее пробе метаболитов тестостерона. Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки будет исчисляться с той же даты. Ее результаты аннулированы с момента сдачи положительной пробы — с 7 декабря 2024 года. Спортсменка может обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Бех-Романчук 30 лет. Она является чемпионкой Европы 2022 года в тройном прыжке и серебряным призером — в прыжках в длину (2018). Также в ее активе два серебра чемпионатов мира — в прыжках в длину и тройном прыжке (2019, 2023).