Украинскую чемпионку Европы отстранили за допинг

Украинскую легкоатлетку Бех-Романчук временно отстранили за допинг.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Бех-Романчук была отстранена от соревнований с 13 мая из-за обнаружения в ее пробе метаболитов тестостерона. Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки будет исчисляться с той же даты. Ее результаты аннулированы с момента сдачи положительной пробы — с 7 декабря 2024 года. Спортсменка может обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Бех-Романчук 30 лет. Она является чемпионкой Европы 2022 года в тройном прыжке и серебряным призером — в прыжках в длину (2018). Также в ее активе два серебра чемпионатов мира — в прыжках в длину и тройном прыжке (2019, 2023).