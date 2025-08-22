РУСАДА отстранило семейную пару легкоатлетов за отказ сдавать пробы

В июле Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о трехлетнем отстранении обоих спортсменов из-за «уклонения от сдачи пробы, отказа или неявки на процедуру сдачи пробы без уважительной причины после уведомления уполномоченным лицом». Временное отстранение действовало с 3 февраля 2025 года.