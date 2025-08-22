РУСАДА отстранило семейную пару легкоатлетов за отказ сдавать пробы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства.
27-летний Артем Зубков выступает в прыжках в длину и тройном прыжке, 20-летняя Надежда Зубкова — в спринтерских забегах.
В июле Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о трехлетнем отстранении обоих спортсменов из-за «уклонения от сдачи пробы, отказа или неявки на процедуру сдачи пробы без уважительной причины после уведомления уполномоченным лицом». Временное отстранение действовало с 3 февраля 2025 года.
Срок дисквалификации Артема Зубкова отсчитывается с 21 июля 2025 года, Надежды Зубковой — с 11 июля. С учетом отбытого срока временного отстранения дисквалификация спортсменов завершится 2 февраля 2028 года.