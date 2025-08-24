Белорусская бегунья Тимановская победила на чемпионате Польши

28-летняя Тимановская показала лучший результат в беге на 100 метров — 11,38 секунды.
Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень.
Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 метров и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.
Спортсменка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.
29 августа 2023 года Тимановская официально стала гражданкой Польши. Она отбыла трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.