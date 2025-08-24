Белорусская бегунья Тимановская победила на чемпионате Польши

Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 метров и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.