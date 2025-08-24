Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская бегунья Тимановская победила на чемпионате Польши

Бегунья Кристина Тимановская, сменившая спортивное гражданство с белорусского на польское, победила на чемпионате Польши в Быдгоще, сообщает Fakt.

Источник: AP 2024

28-летняя Тимановская показала лучший результат в беге на 100 метров — 11,38 секунды.

Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень.

Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 метров и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Спортсменка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

29 августа 2023 года Тимановская официально стала гражданкой Польши. Она отбыла трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.