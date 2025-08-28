«Начинаю зажиматься, нестись, на скорости вылезают ошибки». Данил Лысенко — об итогах сезона и прогнозе на чемпионат мира

Данил Лысенко завершил летний легкоатлетический сезон 2025 года очередной победой на финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге, взяв высоту 2,30 и оставшись на данный момент мировым лидером с результатом 2,35, показанным в Бресте на Кубке сильнейших спортсменов.
Лысенко уже приучил всех к своим победам на уровне российских и российско-белорусских стартов, заочно он также входит в элиту мировых прыжков в высоту, вопросов нет. Однако спортсмен уже очень давно не стартовал за пределами России и Белоруссии, что, безусловно, сказывается на его, как и остальных российских атлетов, мотивации и ощущении своей конкурентоспособности — не заочной, а по факту, в секторе.
О том, как оценивает прошедшее лето, что мешает стабильно прыгать за 2,30, какой он даст прогноз на итог чемпионата мира, а также собирается ли последовать примеру Ильи Иванюка и стать отцом, спортсмен рассказал «СЭ» и по ходу сезона, и после завершения «Королевы спорта».
Цель — стабильно прыгать не ниже 2,30
— Ты все время сетуешь, что на высотах за 2,30 у тебя вылезают какие-то ошибки. В Екатеринбурге история повторилась?
— Да, было. 2,24 я прыгаю спокойно, безошибочно, не напрягаюсь, высота для меня небольшая. Подходит высота за 2,30, я эмоционально завожусь, думаю, что мне это надо, начинаю зажиматься, нестись, а на скорости уже вылезают ошибки. Не знаю пока, как справиться с этим, на тренировках все получается.
— Парадоксально, ты опытный спортсмен, огромная карьера, казалось бы, что все это — борьба с волнением, мандражом — должно быть уже наработано.
— Как раз волнения у меня практически никакого нет. Ну, если только начальную высоту сбиваю, естественно, оно появляется. Но такое было только один раз на финале «Королевы спорта» в 23-м году. Я 2,09 сбил, перенес на 2,18 и взял.
— В этом сезоне у тебя есть прыжок на 2,35 и… рабочие результаты. Это то, что ты ждал?
— Нет. Большинство стартов получилось ниже 2,30, а у меня есть цель — стабильно прыгать не ниже этой высоты. Я выигрывал с результатами 2,26−2,27, один раз прыгнул 2,35, это радует, конечно, но я, в принципе, понимаю, что я мог и здесь 2,35 прыгнуть, не получилось. Но в целом каждый раз, когда я показываю результаты ниже 2,30, я недоволен.
— Маша Кочанова сомневалась, внесут ли ее 2,00 из Бреста в мировой рейтинг. Ты беспокоился по поводу своих 2,35?
— Нет, сомнений не было, я давно наблюдаю за этим моментом, они всегда вносят. Даже не следил за тем, внесли или нет, увидел только уже, когда кто-то выложил по факту, что меня внесли.
— Отсутствие конкуренции добавляет проблем с мотивацией?
— Думаю — да. Интересно было бы попрыгать с ребятами, которые выступают на международной арене, сейчас там хорошая конкуренция.
К появлению ребенка нужно быть готовым финансово
— Твой соперник Илья Иванюк скоро станет отцом, грозится, что перезагрузится и вернется на хорошие высоты.
— Слышал, да, Илюха мне говорил про отцовство. Если вернется сильным, прыгающим высоко — я буду только рад.
— У тебя в планах отцовство есть?
— Есть, но года через два. Пока это в планах.
— Это связано с твоим графиком?
— Ну да. К тому же моя супруга все еще учится в университете. К появлению ребенка нужно быть готовым финансово, чтобы давать ему лучшее, чтобы жена во время беременности тоже получала лучшее. На это нужны деньги, а пока их нет.
— У мужчин-спортсменов бывают два подхода к появлению ребенка. Первый — спорт на второй план, полное погружение в семейные хлопоты. Второй — дистанцирование с целью сохранения режима, результатов и, как следствие, заработка для семьи. Каков будет твой выбор?
— Естественно, в первое время, когда ребенок очень маленький, я планирую помогать, всегда буду рядом, потому что супруге и так будет тяжело, я это понимаю. Тренировки тренировками, но, возможно, они станут поменьше, перестану на какое-то время ездить на сборы. Пока кажется, что это не так уж сильно повлияет на подготовку.
— У Илюхи будет сын, ты кого хочешь?
— Дочку.
— Готов дать прогноз на чемпионат мира в Токио?
— Даю прогноз — выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33.
Сергей Лисин