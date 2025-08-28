«Начинаю зажиматься, нестись, на скорости вылезают ошибки». Данил Лысенко — об итогах сезона и прогнозе на чемпионат мира

— Нет. Большинство стартов получилось ниже 2,30, а у меня есть цель — стабильно прыгать не ниже этой высоты. Я выигрывал с результатами 2,26−2,27, один раз прыгнул 2,35, это радует, конечно, но я, в принципе, понимаю, что я мог и здесь 2,35 прыгнуть, не получилось. Но в целом каждый раз, когда я показываю результаты ниже 2,30, я недоволен.