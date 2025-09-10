Африканцы на марафонах в России. Зачем они нужны и сколько это стоит?

Оплачивают не только расходы, но и сам факт приезда, безотносительно результата. Марафонский бег для африканцев, особенно тех, кто не проходит в сборные своих стран, где уровень конкуренции просто запределен, — это работа. Не погоня за мировыми рекордами или медалями чемпионатов мира, нет. Они понимают, что на такой уровень результатов никогда не выйдут. Это просто труд ради стабильного и гарантированного дохода, даже если бег не получится, даже если что-то не сложится. Именно поэтому их участие оплачивается, но суммы «приездных» — информация конфиденциальная, к тому же сильно разнящаяся в зависимости от уровня спортсмена и аппетитов его менеджера. И парень на 2:11, конечно, стоит дороже, чем тот, кто бежит 2:17.