Серебряного призёра ОИ-2020 американку Сондерс дисквалифицировали на 2,5 года

Ранее Сондерс уже отбывала 18-месячную дисквалификацию за аналогичные нарушения — с августа 2022-го по февраль 2024 года, после чего вернулась и в третий раз попала в олимпийскую команду США, заняв 11-е место на Играх в Париже в 2024 году.