Дюплантис — легенда. Выиграл чемпионат мира с космическим мировым рекордом

В том, что Дюплантис выиграет третий в карьере титул чемпиона мира, вряд ли кто-то сомневался. Как и в том, что его главным конкурентом будет Эммануил Каралис. Грек в итоге прыгнул на 6 метров, штурмовал 6,10, 6,15 и 6,20 — неудачно, хотя и очень близко. Австралиец Кёртис Маршалл стал третьим с результатом 5,95 м, а американец Сэм Кендрикс с таким же результатом остался четвёртым.