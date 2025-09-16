Ричмонд
Фаит Кипьегон выиграла золото чемпионата мира — 2025 в беге на 1500 м

Источник: Чемпионат.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон одержала победу в беге на 1500 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 3.52,15.

Второе место заняла ещё одна представительница Кении Доркус Эвой (3.54,92). Тройку призёров замкнула австралийка Джессика Халл (3.55,16).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 1500 м, женщины. Результаты:

  1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.52,15.
  2. Доркус Эвой (Кения) — 3.54,92.
  3. Джессика Халл (Австралия) — 3.55,16.
  4. Нелли Чепчирчир (Кения) — 3.55,25.
  5. Никки Хилц (США) — 3.57,08.
  6. Фревейни Хайлу (Эфиопия) — 3.57,33.