Лайлс повторил рекорд Болта, выиграв 200 м на ЧМ четвертый раз подряд

Американский бегун в финале в Токио опередил соотечественника Кенни Беднарека и ямайца Брайана Левелла.

Источник: РБК Спорт

Американец Ноа Лайлс завоевал золото в беге на 200 м на чемпионате мира, который проходит в Токио.

28-летний Лайлс показал в финале результат 19,52 секунды. Вторым стал его соотечественник Кенни Беднарек (19,58), третьим — ямаец Брайан Левелл (19,64).

Лайлс повторил рекорд ямайца Усэйна Болта, выиграв 200-метровку на ЧМ четвертый раз подряд (2019, 2022, 2023, 2025). Восьмикратный олимпийский чемпион Болт побеждал на ЧМ на дистанции 200 м в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах.

Лайлс ранее в Токио завоевал бронзу на 100-метровке. Американец является олимпийским чемпионом в Париже на этой же дистанции, также на его счету две олимпийские бронзы на 200-метровке.