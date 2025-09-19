Лайлс повторил рекорд Болта, выиграв 200 м на ЧМ четвертый раз подряд

Американец Ноа Лайлс завоевал золото в беге на 200 м на чемпионате мира, который проходит в Токио.
28-летний Лайлс показал в финале результат 19,52 секунды. Вторым стал его соотечественник Кенни Беднарек (19,58), третьим — ямаец Брайан Левелл (19,64).
Лайлс повторил рекорд ямайца Усэйна Болта, выиграв 200-метровку на ЧМ четвертый раз подряд (2019, 2022, 2023, 2025). Восьмикратный олимпийский чемпион Болт побеждал на ЧМ на дистанции 200 м в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах.
Лайлс ранее в Токио завоевал бронзу на 100-метровке. Американец является олимпийским чемпионом в Париже на этой же дистанции, также на его счету две олимпийские бронзы на 200-метровке.