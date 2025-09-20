Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соревнования в семиборье на ЧМ завершились с уникальным результатом

Британка Катарина Джонсон-Томпсон и американка Талия Брукс по итогам семи видов набрали одинаковое количество очков и разделили бронзу. Это первый подобный случай в истории семиборья на чемпионате мира.

Источник: Reuters

Соревнования в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио завершились с уникальным результатом — две спортсменки набрали одинаковое количество баллов и разделили бронзу.

По итогам семи видов британка Катарина Джонсон-Томпсон и американка Талия Брукс набрали по 6581 очку.

Такого на чемпионатах мира раньше не случалось (соревнования по семиборью проводят на мировых первенствах с 1983 года).

Золотую медаль завоевала американка Анна Холл (6888), второй стала ирландка Кейт О’коннор (6714).