Соревнования в семиборье на ЧМ завершились с уникальным результатом

Соревнования в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио завершились с уникальным результатом — две спортсменки набрали одинаковое количество баллов и разделили бронзу.
По итогам семи видов британка Катарина Джонсон-Томпсон и американка Талия Брукс набрали по 6581 очку.
Такого на чемпионатах мира раньше не случалось (соревнования по семиборью проводят на мировых первенствах с 1983 года).
Золотую медаль завоевала американка Анна Холл (6888), второй стала ирландка Кейт О’коннор (6714).