Бегуньи из США выиграли золотую медаль в эстафете 4×100 м на ЧМ-2025

Женская сборная США выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4×100 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 41,75 секунды.
Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 41,79, замкнули тройку призёров бегуньи из Германии (41,87 секунды).
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4×100 м, женщины. Результаты:
1. США — 41,75.
2. Ямайка — 41,79.
3. Германия — 41,87.
4. Великобритания — 42,07.
5. Испания — 42,47.
6. Франция — 42,81.
7. Канада — 42,82.
8. Польша — 43,27.