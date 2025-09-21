Ричмонд
Бегуньи из США выиграли золотую медаль в эстафете 4×100 м на ЧМ-2025

Женская сборная США выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4×100 м, который проходит в японском Токио.

Источник: Чемпионат.com

Женская сборная США выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4×100 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 41,75 секунды.

Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 41,79, замкнули тройку призёров бегуньи из Германии (41,87 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4×100 м, женщины. Результаты:

1. США — 41,75.

2. Ямайка — 41,79.

3. Германия — 41,87.

4. Великобритания — 42,07.

5. Испания — 42,47.

6. Франция — 42,81.

7. Канада — 42,82.

8. Польша — 43,27.