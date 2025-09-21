Ричмонд
Украинская прыгунья в высоту не смогла защитить титул чемпионки мира

Рекордсменка мира Магучих разделила бронзу с сербкой Топич — обе взяли высоту 1,97 м. Чемпионкой мира стала австралийка Олислагерс.

Источник: Getty Images

Победительница Олимпиады в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих взяла бронзу на чемпионате мира в Токио с результатом 1,97 м.

Украинка разделила бронзу с сербкой Ангелиной Топич.

Золото завоевала австралийка Никола Олислагерс (2,00), опередившая по числу попыток польку Марию Жодик.

Высоту 1,97 м взяли еще две спортсменки — австралийка Элеонор Паттерсон и украинка Юлия Левченко.

Магучих, победительнице турнира 2023 года, принадлежит мировой рекорд — 2,10 м.

На чемпионате мира в помещении, который прошел в марте в китайском Нанкине, Магучих также взяла бронзу, уступив Олислагерс и Паттерсон.

Российские легкоатлеты, в том числе чемпионка Игр в Токио и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, отстранены от соревнований World Athletics.