Украинская прыгунья в высоту не смогла защитить титул чемпионки мира

Победительница Олимпиады в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих взяла бронзу на чемпионате мира в Токио с результатом 1,97 м.
Украинка разделила бронзу с сербкой Ангелиной Топич.
Золото завоевала австралийка Никола Олислагерс (2,00), опередившая по числу попыток польку Марию Жодик.
Высоту 1,97 м взяли еще две спортсменки — австралийка Элеонор Паттерсон и украинка Юлия Левченко.
Магучих, победительнице турнира 2023 года, принадлежит мировой рекорд — 2,10 м.
На чемпионате мира в помещении, который прошел в марте в китайском Нанкине, Магучих также взяла бронзу, уступив Олислагерс и Паттерсон.
Российские легкоатлеты, в том числе чемпионка Игр в Токио и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, отстранены от соревнований World Athletics.