«О-бал-деть!» Чемпионка России взбудоражила подписчиков потрясающей фигурой на фотографиях из отпуска в Таиланде

Многократная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз взбудоражила подписчиков, поделившись новыми сочными фотографиями с отпуска в Таиланде.

Источник: Соцсети

На снимках 26-летняя спортсменка продемонстрировала потрясающую фигуру в красном бикини и белом купальнике.

«Месяц без прыжков с шестом, зато сердце ставит свои рекорды За время отпуска — остров обезьян, купания на райских островах, мыла настоящего слона и влюблялась в красоты Таиланда снова и снова ☀️», — написала Кнороз в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

Подписчики Полины оставляют в комментариях восторженные сообщения подобного характера:

  • О-бал-деть!
  • Фигура суперская!
  • Моана
  • Топ
  • Красавица
  • Вау
  • Super sexy
  • Прекрасна
  • Какая красивая
  • Хороший орешек)
  • Великолепно
  • Чертовски сексуально
  • Это что-то
  • Богиня
  • Шикарна
  • Какая милашка
  • Красотка!

В августе сообщалось, что Кнороз выиграла чемпионат России с личным рекордом и вторым результатом в мире.