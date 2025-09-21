«О-бал-деть!» Чемпионка России взбудоражила подписчиков потрясающей фигурой на фотографиях из отпуска в Таиланде

На снимках 26-летняя спортсменка продемонстрировала потрясающую фигуру в красном бикини и белом купальнике.
«Месяц без прыжков с шестом, зато сердце ставит свои рекорды За время отпуска — остров обезьян, купания на райских островах, мыла настоящего слона и влюблялась в красоты Таиланда снова и снова ☀️», — написала Кнороз в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).
Подписчики Полины оставляют в комментариях восторженные сообщения подобного характера:
В августе сообщалось, что Кнороз выиграла чемпионат России с личным рекордом и вторым результатом в мире.