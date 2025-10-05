Российский параатлет обновил мировой рекорд в прыжках в длину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россиянин Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину в классе T36 и завоевал золото на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, который проходит в Нью-Дели.