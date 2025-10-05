Ричмонд
Российский параатлет обновил мировой рекорд в прыжках в длину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россиянин Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину в классе T36 и завоевал золото на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, который проходит в Нью-Дели.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат в 6,14 метра. Спортсмен побил собственный рекорд в 6,05 метра, который он установил в 2024 году на Кубке чемпионов в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в Нью-Дели завершится 5 октября.