Российский параатлет обновил мировой рекорд в прыжках в длину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россиянин Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину в классе T36 и завоевал золото на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, который проходит в Нью-Дели.
Спортсмен показал результат в 6,14 метра. Спортсмен побил собственный рекорд в 6,05 метра, который он установил в 2024 году на Кубке чемпионов в Екатеринбурге.
Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в Нью-Дели завершится 5 октября.