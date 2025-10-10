«Пошли они в жопу!» Чемпионка России Полина Кнороз выругалась во время интервью

— У меня очень сильная привязка к Питеру. Хотя Питер очень многие не любят. Ну и пошли они в жопу!
Например, я шесть лет живу в Москве. Москву я не люблю. Это вообще не мой город! Ни энергетически, ни по масштабу. Мне в Москве просто не нравится! А вот Питер… Не могу я сюда не приехать.
— Интересно. Ты достаточно активный и суетной человек, но при этом тебе больше нравится спокойный Питер.
— Да! А Москву я, кстати, не люблю за эту суету.
— Удивительно. Казалось бы, она тебе больше подходит.
— Может быть, я действительно настолько суетная, что я в Питер приезжаю просто отдохнуть от своей суеты. Правда, здесь мне хорошо. Это реально то место, куда я приезжаю, а потом другим человеком возвращаюсь — полна энергии, я заряжена, мне классно, здорово. Мне здесь даже в одиночестве хорошо, здесь мне будет хорошо даже наедине с собой, — сказала 26-летняя спортсменка.