«Пошли они в жопу!» Чемпионка России Полина Кнороз выругалась во время интервью

— Может быть, я действительно настолько суетная, что я в Питер приезжаю просто отдохнуть от своей суеты. Правда, здесь мне хорошо. Это реально то место, куда я приезжаю, а потом другим человеком возвращаюсь — полна энергии, я заряжена, мне классно, здорово. Мне здесь даже в одиночестве хорошо, здесь мне будет хорошо даже наедине с собой, — сказала 26-летняя спортсменка.