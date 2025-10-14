Выходил из запоя и рвал всех: уникальный русский чемпион проиграл водке

То, что он все еще в отличной форме, Прокофьев подтверждал результатами. В 1982 году он выиграл сразу три золота на чемпионате СССР, обойдя всех на гладкой стометровке и на 110 и 60 метрах с барьерами. Не отправлять чемпиона с такими результатами на международные соревнования было нельзя. И Прокофьев раз за разом привозил медали. Серебро и эстафетное золото на чемпионате Европы в Афинах, золото Универсиады в Эдмонтоне, бронза чемпионата мира в Хельсинки — советский бегун собирал медали со всех соревнований.