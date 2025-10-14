Выходил из запоя и рвал всех: уникальный русский чемпион проиграл водке

Он должен был сесть в тюрьму, но стал олимпийским чемпионом. РИА Новости Спорт рассказывает историю Андрея Прокофьева, уставшего от жизни уже в 30 лет.
Потерял родителей и попал под суд
Андрей Прокофьев родился летом 1959 года в закрытом городке Лесной, ранее носившим название Свердловск-45. В легкую атлетику пришел в девять лет. Тренеры определили в парне бегуна — помогали хорошее сложение и развитая координация. А вот с дисциплиной были проблемы. Андрей постоянно ругался с тренерами, а вне секции влезал в драки и прочие неприятности.
Ситуация усугубилась в старших классах. В 14 лет он потерял отца, а спустя год умерла и мать. Андрея забрала к себе семья старшего брата, но с дисциплиной это не помогло. Прокофьев начал курить и выпивать, дебоширил. Однажды он и вовсе напал на милиционера. Получил один год условно — помогли тренеры, вступившиеся за проблемного, но талантливого ученика.
Тогда спорт спас Прокофьева. Он показывал отличные результаты на дорожке, занялся бегом с барьерами. В этой дисциплине он быстро достиг показателей, сравнимых с уровнем призеров чемпионата СССР, и в 1977 году Прокофьев впервые выиграл всесоюзное первенство.
Победа открыла Андрею путь в сборную СССР и возможность выезжать за границу. На следующий год Прокофьев стал лучшим в матчевой встрече СССР и США, а еще год спустя отправился на Универсиаду в Мехико, где тоже победил. Дистанция в 110 метров с барьерами становилась для Прокофьева коронной, хотя тренеры были уверены, что ему по силам бежать гладкую сотню в эстафетах.
Принес СССР золото в эстафете
Близилась московская Олимпиада, и Прокофьева все же поставили бежать завершающий этап в эстафете 4×100 м. После третьего этапа сборная СССР была на границе призовой тройки, но 21-летний атлет сполна оправдал доверие тренеров и принес советской команде золото. Она опередила пришедших вторыми поляков всего на семь сотых секунды.
Вместе с Прокофьевым олимпийское золото завоевали Александр Аксинин, Владимир Муравьев и Николай Сидоров. Для самого Андрея эта медаль на московской Олимпиаде стала единственной. На дистанции в 110 метров с барьерами он оказался четвертым, уступив бронзовому призеру Александру Пучкову всего пять сотых.
Однако для Прокофьева эстафетное золото было важнее нереализованных амбиций. Заслуженный мастер спорта СССР, удостоенный ордена «Знак Почета», стал все чаще расслабляться и нарушать режим тренировок. Да и юношеское пристрастие к горячительным напиткам снова всплыло на поверхность. Тренеры разводили руками — Прокофьев мог неделями не появляться на стадионе, но когда приходил, то снова оказывался быстрее всех.
«Он был атлетом с большой буквы и спортсменом от бога, но что творилось у него в голове, было трудно представить», — говорил товарищ Прокофьева по команде Николай Сидоров.
То, что он все еще в отличной форме, Прокофьев подтверждал результатами. В 1982 году он выиграл сразу три золота на чемпионате СССР, обойдя всех на гладкой стометровке и на 110 и 60 метрах с барьерами. Не отправлять чемпиона с такими результатами на международные соревнования было нельзя. И Прокофьев раз за разом привозил медали. Серебро и эстафетное золото на чемпионате Европы в Афинах, золото Универсиады в Эдмонтоне, бронза чемпионата мира в Хельсинки — советский бегун собирал медали со всех соревнований.
Все шло по накатанной — Прокофьев продолжал выпивать и пропускать тренировки, ведь знал, что в нужный момент сумеет собраться и показать результат. Тренеров, по всей видимости, это устраивало — главное, чтобы бегун снова принес медаль. Мечтой Прокофьева оставалась Олимпиада 1984 года в Лос-Анджелесе, ведь индивидуальных олимпийских наград у него не было.
Вскоре стало ясно, что и не будет, ведь Игры в США команда Советского союза бойкотировала. Для Прокофьева это стало ударом. Спортсмен потерял последние капли мотивации, забросил тренировки, а от участия в альтернативных Олимпиаде соревнованиях «Дружба-84» отказался.
Две попытки самоубийства
Еще несколько раз Прокофьев светился на международных турнирах, но былые результаты ушли. На чемпионате Европы 1986 года он не попал даже в восьмерку лучших в беге с барьерами. Год спустя спринтер получил травму на тренировке, после которой принял решение об окончании карьеры. Серьезное повреждение не позволяло ему бегать с барьерами, однако после восстановления Прокофьев был способен бежать гладкие дистанции на приличном уровне. По крайней мере, так считали тренеры советской сборной, приглашавшие Прокофьева в состав эстафетной четверки на Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году.
Прокофьев отказался — он не верил, что сборная СССР имеет шансы на успех в Южной Корее. И оказался неправ. Сборная завоевала золото без него, а партнер по «четверке» в Москве Владимир Муравьев стал двукратным олимпийским чемпионом. Это еще сильнее подорвало психологические состояние Прокофьева, и он объявил, что в спорт больше точно не вернется.
Во время спортивной карьеры Прокофьев успел получить престижное образование юриста. В университете он познакомился с будущей супругой Юлией Кузнецовой, которая в прошлом тоже была бегуньей. В браке у них появился сын, но из-за депрессии после ухода из спорта Прокофьев не мог уделять ему много времени.
В 1988 году спортсмену предложили работу тренером в Западной группе войск СССР, которая дислоцировалась в ГДР. Прокофьев заинтересовался — работа в спорте, да и деньги платили хорошие. Кузнецова успешно строила карьеру адвоката и отказалась уезжать с мужем. В 1988 году она подала на развод, и сын остался с ней.
В Германии Прокофьев погрузился в работу. Его поддерживала мысль о том, что периодически он будет возвращаться на родину и видеться с сыном. В один из таких приездов, когда чемпион привез свою команду на соревнования в Волгоград, он отправился в Екатеринбург, чтобы повидаться с ребенком. Однако дома он никого не обнаружил. Оказалось, что экс-супруга вместе с сыном уехала на отдых в Сочи, не предупредив Прокофьева.
Затяжная депрессия, одиночество, злоупотребление водкой и, наконец, этот случай привели к нервному срыву. Прокофьев решил наложить на себя руки. Попал в реанимацию, а после выхода из больницы в июне 1989 года его не стало.
Автор: Роберт Шилькович