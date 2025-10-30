World Athletics раскрыла хищения на 1,5 млн евро

В результате внутреннего расследования стало известно, что систематические хищения несколько лет осуществляли три сотрудника. Один из них покинул World Athletics до обнаружения кражи, с двумя другими были расторгнуты контракты. Материалы переданы правоохранительным органам.
Ассоциация также провела дополнительную независимую проверку, которая не выявила других нарушений. Отмечается, что World Athletics по итогам инцидента внедрит комплекс усиленных мер внутреннего финансового контроля.
«Мы полны решимости вернуть деньги, используя всю силу закона. Слишком многие организации замалчивают подобные инциденты, просто увольняя сотрудников, что позволяет мошенникам продолжать свои незаконные действия и хищения в новых местах. Мы не такая организация. Мы заслужили прочную репутацию благодаря добросовестному управлению, прозрачности и защите справедливости, даже если это иногда доставляет некоторые неудобства. Конечно, это неприятно, но важно, чтобы мы поступали правильно», — заявил президент организации Себастьян Коу.