World Athletics раскрыла хищения на 1,5 млн евро

«Мы полны решимости вернуть деньги, используя всю силу закона. Слишком многие организации замалчивают подобные инциденты, просто увольняя сотрудников, что позволяет мошенникам продолжать свои незаконные действия и хищения в новых местах. Мы не такая организация. Мы заслужили прочную репутацию благодаря добросовестному управлению, прозрачности и защите справедливости, даже если это иногда доставляет некоторые неудобства. Конечно, это неприятно, но важно, чтобы мы поступали правильно», — заявил президент организации Себастьян Коу.