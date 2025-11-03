Легендарный марафонец Кипчоге завершил карьеру

Свой прощальный забег Кипчоге назвал «самой сложной гонкой» в своей жизни. В интервью после финиша он эмоционально отметил: «Сегодня было невероятно тяжело. Я ухожу из спорта, но это не конец моего бега. Я буду бегать ради здорового образа жизни».
Свой уход из большого спорта Кипчоге анонсировал заранее, подтвердив, что Нью-Йоркский марафон станет его последним стартом. Теперь легенда планирует посвятить себя развитию бега по всему миру через свои образовательные и благотворительные проекты, вдохновляя новое поколение атлетов.
Кипчоге — двукратный олимпийский чемпион в марафоне (Рио-2016 и Токио-2020). В активе кенийца также 11 побед на марафонах «Большой шестерки»: Чикаго (2014), Берлин (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), Лондон (2015, 2016, 2018, 2019) и Токио (2021).