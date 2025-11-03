Легендарный марафонец Кипчоге завершил карьеру

Свой прощальный забег Кипчоге назвал «самой сложной гонкой» в своей жизни. В интервью после финиша он эмоционально отметил: «Сегодня было невероятно тяжело. Я ухожу из спорта, но это не конец моего бега. Я буду бегать ради здорового образа жизни».