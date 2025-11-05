ВФЛА провела «Эстафету федераций» в Самаре

Команды формировались на усмотрение федераций — в составе были как действующие звезды спорта, так и административные сотрудники. В эстафете приняли участие известные спортсмены и руководители спортивных структур: олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, руководитель федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин, Юлия Калиновская, завоевавшая титулы чемпионки мира и Европы в гребле и покорившая дистанцию Ironman в 2016 году, также дистанцию пробежали член Исполкома ВФЛА Юрий Чечун и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.