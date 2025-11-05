Ричмонд
ВФЛА провела «Эстафету федераций» в Самаре

Сегодня Всероссийская федерация легкой атлетики в рамках забега «За чистый спорт» в Самаре провела «Эстафету федераций», которая стала официальным открытием форума «Россия — спортивная держава».

Источник: ВФЛА

В эстафете приняли участие представители 21 спортивной федерации по разным видам спорта: падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других видов спорта. Каждую федерацию представила команда из четырех человек. Спортсмены пробежали дистанцию в 2 км (четыре этапа по 500 м). Старт забегу дал глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Идея провести “Эстафету федераций” родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума “Россия — спортивная держава”. Мы наглядно показали: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель — развитие спорта в стране. Бег — самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта — от борьбы до плавания — в одном событии», — отметил Петр Фрадков.

Команды формировались на усмотрение федераций — в составе были как действующие звезды спорта, так и административные сотрудники. В эстафете приняли участие известные спортсмены и руководители спортивных структур: олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, руководитель федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин, Юлия Калиновская, завоевавшая титулы чемпионки мира и Европы в гребле и покорившая дистанцию Ironman в 2016 году, также дистанцию пробежали член Исполкома ВФЛА Юрий Чечун и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

После финиша состоялось торжественное награждение всех участников и победителей. Петр Фрадков вручил памятные медали командам и кубок победителю:

1-е место — Федерация триатлона России.

2-е место — Федерация велосипедного спорта России.

3-е место — Федерации каноэ России.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре 5—7 ноября.