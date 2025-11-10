CAS отклонил апелляцию Катира на решение о дисквалификации

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию призера чемпионатов мира испанца Мохамеда Катира на решение о дисквалификации, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Ранее Катир был дисквалифицирован AIU на два года за пропуск трех допинг-тестов. В декабре 2024 года испанец также был признан виновным в подделке документов по линии допинг-контроля: маршрутного листа, билета и подтверждения о приобретении билета, чем пытался ввести в заблуждение расследование, занимавшееся причинами пропуска допинг-тестов. После этого ему была назначена дисквалификация на четыре года, которая должна действовать параллельно с первой и завершиться в феврале 2028 года.
Отмечается, что Катир в феврале 2023 года изменил три проездных документа в ответ на предполагаемое нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, чтобы создать впечатление, будто он выехал за границу в тот же день, когда AIU попыталась протестировать его по домашнему адресу. На самом деле он выехал за границу двумя днями ранее, но не обновил свою информацию о местонахождении, нарушив правила о местонахождении. AIU и CAS не приняли объяснения Катира, подтвердив «намеренное» нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.
Также CAS отклонил апелляцию AIU об увеличении срока дисквалификации до пяти лет на основании отягчающих обстоятельств, а также ходатайство AIU об аннулировании его результатов на соревнованиях с 9 марта 2023 года.
Катиру 27 лет. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2022 года на дистанции 1500 метров и серебряную медаль мирового первенства 2023 года на дистанции 5000 метров. Испанец также является серебряным призером чемпионата Европы и чемпионом Европейских игр.