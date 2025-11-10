CAS отклонил апелляцию Катира на решение о дисквалификации

Отмечается, что Катир в феврале 2023 года изменил три проездных документа в ответ на предполагаемое нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, чтобы создать впечатление, будто он выехал за границу в тот же день, когда AIU попыталась протестировать его по домашнему адресу. На самом деле он выехал за границу двумя днями ранее, но не обновил свою информацию о местонахождении, нарушив правила о местонахождении. AIU и CAS не приняли объяснения Катира, подтвердив «намеренное» нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.