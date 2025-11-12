«Предательство страны». На Украине оскорблены переходом легкоатлетки под флаг России

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) лишила членства 20-летнюю чемпионку страны Анну Гордиюк. Причиной стал ее переход под флаг России. Случай вызвал широкий резонанс — украинская сторона расценила этот шаг как предательство.
Решение федерации и реакция
Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) исключила Анну из состава организации за участие в соревнованиях на территории РФ.
«20-летняя бегунья подпала под санкции из-за предательства страны — она начала выступать на российских турнирах», — сообщают местные СМИ.
ФЛАУ заявила, что действия спортсменки «противоречат уставу федерации и интересам украинского спорта». Решение вступило в силу немедленно.
Ранее Гордиюк становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок. В июне прошлого года она выиграла стометровку на первенстве России в Смоленске, а в мае 2025-го ей было присвоено звание мастера спорта России.
Анна выступает на турнирах под эгидой ВФЛА за Запорожскую область, поскольку родилась в Энергодаре.
Не единичный случай
История Гордиюк не исключение. За последние годы несколько украинских спортсменов сменили гражданство и начали выступать под флагом России.
Так, футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня сделал это в 2024-м. Еще один пример — уроженец Донбасса Александр Роспутько. Он покинул донецкий «Шахтер», после чего был заявлен за российский клуб «Чайка» из Ростовской области уже как гражданин РФ. Бывший футболист «Олимпика», «Десны» и молодежной сборной Украины Максим Дегтярев также получил паспорт нашей страны.
Есть и представители других видов спорта. Например, самбист и мастер джиу-джитсу Максим Рындовский, ранее выступавший за Украину, в 2022 году переехал в РФ и заявил о желании получить российское гражданство.
Эти случаи показывают, что переход под российский флаг стал тенденцией, а не единичным эпизодом. Украинские спортивные федерации реагируют на подобные шаги максимально жестко, расценивая их как нарушение спортивной и национальной этики.
