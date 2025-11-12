«Предательство страны». На Украине оскорблены переходом легкоатлетки под флаг России

Так, футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня сделал это в 2024-м. Еще один пример — уроженец Донбасса Александр Роспутько. Он покинул донецкий «Шахтер», после чего был заявлен за российский клуб «Чайка» из Ростовской области уже как гражданин РФ. Бывший футболист «Олимпика», «Десны» и молодежной сборной Украины Максим Дегтярев также получил паспорт нашей страны.