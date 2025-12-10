Ричмонд
Названы лучшие легкоатлеты года в России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Прыгунья с шестом Полина Кнороз и барьерист Федор Иванов стали обладателями премии «Золотая шиповка» как спортсмены года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в Telegram-канале организации.

Источник: Спорт РИА Новости

В уходящем году Кнороз стала победительницей всех крупных стартов года, а Иванов стал двукратным рекордсменом России в беге на 300 и 400 метров с барьерами.

Восходящими звездами легкой атлетики в 2025 году стали чемпионка России в тройном прыжке Анастасия Кобылянских и рекордсмен России в беге на 400 метров Алексей Данилов.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.