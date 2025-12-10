Названы лучшие легкоатлеты года в России

В уходящем году Кнороз стала победительницей всех крупных стартов года, а Иванов стал двукратным рекордсменом России в беге на 300 и 400 метров с барьерами.
Восходящими звездами легкой атлетики в 2025 году стали чемпионка России в тройном прыжке Анастасия Кобылянских и рекордсмен России в беге на 400 метров Алексей Данилов.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.