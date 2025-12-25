Ричмонд
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России

РУСАДА дисквалифицировало на 15 месяцев Великоцкого.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация отсчитывается с даты вынесения решения — 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 23 июня 2025 года. Отмечается, что спортсмен нарушил порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.

Великоцкому 20 лет. В сентябре 2024 года он установил юниорский рекорд в составе сборной Санкт-Петербурга в эстафете 4×110 м с барьерами (59,67 секунды). В июле 2025 года приказом министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым Великоцкому было присвоено звание мастера спорта России.

Кроме того, РУСАДА приняло решение о четырехлетней дисквалификации за употребление допинга победительницы Кубка России по бегу на 100 км Оксаны Костиковой с 1 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 14 октября.

Аналогичное нарушение выявлено у серебряного призера юниорского первенства России по греко-римской борьбе Турпал-Али Зумраева. Его дисквалификация действует с 4 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 5 ноября.