РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России

Великоцкому 20 лет. В сентябре 2024 года он установил юниорский рекорд в составе сборной Санкт-Петербурга в эстафете 4×110 м с барьерами (59,67 секунды). В июле 2025 года приказом министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым Великоцкому было присвоено звание мастера спорта России.