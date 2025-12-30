Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюплантис и Бонмати признаны спортсменами года по версии AIPS

Дюплантис и Бонмати признаны спортсменами года по версии AIPS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и испанская футболистка Айтана Бонмати признаны лучшими спортсменами 2025 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщается на сайте организации.

В голосовании приняли участие 836 журналистов из 121 страны мира. Дюплантис выиграл голосование за лучшего спортсмена года с 1182 очками. Второе место занял испанский теннисист Карлос Алькарас (784 очка), тройку лидеров замкнул футболист «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле (713).

В женском голосовании Бонмати набрала 824 очка, опередив кенийскую бегунью Беатрис Чебет (453), третьей стала белорусская теннисистка Арина Соболенко (446). Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова была номинирована на премию, но не попала в топ-10.

Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).

Бонмати 27 лет, она является чемпионкой мира 2023 года и победительницей Лиги наций. В составе «Барселоны» футболистка выиграла шесть чемпионатов Испании подряд и три Лиги чемпионов. В сентябре Бонмати третий год подряд удостоилась награды «Золотой мяч».

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше