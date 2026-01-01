«Для упоротых своей не станете». Звезду украинского спорта травят за русский язык

На чемпионате Европы 2024 года от Магучих досталось даже бывшей россиянке Елене Куличенко, ныне представляющей Кипр. «Я очень рада, что представителей РФ и Белоруссии не будет на Олимпиаде в легкой атлетике, — говорила Ярослава. — Мы уже соревновались с этой Куличенко на чемпионате мира — это было ужасно. Это было очень сложно, потому что она такая пророссийская. Мы стараемся донести это до международных СМИ, что невозможно, чтобы их допускали даже за другие страны… Если Куличенко захочет пойти на контакт, то я с ней не пойду на контакт — скорее там патлы повырываю».