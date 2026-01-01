«Для упоротых своей не станете». Звезду украинского спорта травят за русский язык

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих снова стала жертвой хейта со стороны украинских радикалов. Накануне Нового года один из пользователей социальных сетей спровоцировал горячую дискуссию рассказом о том, что одна из самых знаменитых спортсменок Украины в быту отдает предпочтение русскому языку. Это не укладывается в каноны украинизации, насаждаемой местными элитами. Впрочем, на этот раз у 24-летней уроженки Днепропетровска, которая неоднократно очень жестко высказывалась о России и россиянах, нашлось много защитников.
Продолжает разговаривать московитским суржиком
«Сегодня видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России, — написал в социальной сети украинец по имени Ярослав Дубина. — Это в очередной раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны. Как и многие из обычных людей. Все как в жизни».
Автор этого поста не слишком известен и не может похвастаться большим количеством подписчиков, однако его сообщение широко разошлось и дало старт длинной дискуссии. Причиной стали непростые отношения легкоатлетки с украинскими радикалами и то, что языковой вопрос на Украине стоит очень остро. Многие русскоязычные деятели культуры, политики и спорта сталкивались здесь с проблемами из-за попыток общаться на родном языке в публичной сфере. Теперь, видимо, насильственная украинизация добралась и до частной жизни.
На волне хейта оскорбительные комментарии в адрес олимпийской чемпионки появились в том числе и на страницах Магучих в различных соцсетях. «Лишить ее всех наград и вон из Украины!» — призывают некоторые пользователи.
«Ярослава разочаровала. Я был лучшего мнения. Она все-таки не рядовая гражданка. Она — лицо Украины. Продолжать разговаривать этим московитским суржиком — ни себя не уважать, ни страну», — говорится в одном из гневных комментариев.
«В повседневной жизни Ярослава уже давно и очень много общается на украинском. Она, как и еще многие спортсмены, еще до 2022 года перешла на украинский», — попыталась защитить спортсменку от нападок пресс-атташе Федерации легкой атлетики Украины Ольга Николаенко.
Впрочем, травлю звезды легкой атлетики поддержали далеко не все украинцы. Так за Магучих заступился бизнесмен Гарик Корогодский. Он написал, что сам общается дома только на русском, хотя в публичной сфере полностью перешел на украинский.
На сторону высотницы встал и украинский журналист Денис Гороховский. «Не нужно оправдываться. Для упоротых своей не станете, а поддержку адекватных потеряете», — посоветовал он Ярославе.
«В том и смысл: она как медийная личность говорит на украинском, чтобы поддержать язык своей страны в СМИ. А то, как она говорит дома, — это ее дело», — говорится в комментарии, собравшем в соцсетях наибольшее количество лайков.
Скорее патлы повырываю
Напомню, что в 2021 году Магучих уже оказывалась в центре политического скандала из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Радикалы тогда заявляли, что Ярослава является военнослужащей и не имеет морального права публично проявлять дружелюбие к офицеру армии России. Особо рьяные украинские патриоты называли Магучих «биомусором» за проявление участия к коллеге.
В результате Ярослава была вынуждена принести публичные извинения, обвинила Ласицкене в провокации и с тех пор избегала совместных фото с Марией и вообще очень жестко высказывалась о России, особенно после начала СВО. В частности, она агитировала против возвращения наших спортсменов на мировую арену.
На чемпионате Европы 2024 года от Магучих досталось даже бывшей россиянке Елене Куличенко, ныне представляющей Кипр. «Я очень рада, что представителей РФ и Белоруссии не будет на Олимпиаде в легкой атлетике, — говорила Ярослава. — Мы уже соревновались с этой Куличенко на чемпионате мира — это было ужасно. Это было очень сложно, потому что она такая пророссийская. Мы стараемся донести это до международных СМИ, что невозможно, чтобы их допускали даже за другие страны… Если Куличенко захочет пойти на контакт, то я с ней не пойду на контакт — скорее там патлы повырываю».
В 2024-м Магучих в отсутствие россиянок была несомненным мировым лидером в женских прыжках в высоту — стала олимпийской чемпионкой, выиграла «Бриллиантовую лигу» и побила один из самых старых мировых рекордов, прыгнув на 2,10. Однако в 2025-м в карьере украинки наступил небольшой спад — она заняла только третье место на летнем чемпионате мира в Токио и проиграла австралийке Николе Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги. Нынешний зимний сезон Ярослава впервые за долгое время начнет не в Европе, а на Украине — выступит во Львове на Мемориале Демьянюка, а затем планирует стартовать на чемпионате страны в помещении.
Мовный конфликт
Множество голосов в защиту права Магучих говорить по-русски в частной жизни, несомненно, связаны с антироссийской политической позицией спортсменки. В целом на Украине вопрос культурной и языковой идентичности сейчас стоит очень остро. Разговоры по-русски в публичной сфере, песни и книги на русском языке и даже памятники историческим деятелям русского происхождения — все это вызывает истерику у националистически настроенной элиты. В стране и в отдельных регионах есть даже языковые омбудсмены, которые строго следят за процессом насильственной украинизации.
В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. При этом в статье 10 Конституции Украины в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. То есть формально использование других языков, в том числе русского, не только не запрещено, но и защищено основным законом.
Языковые скандалы регулярно затрагивают украинский спорт. Три года назад языковой омбудсмен обвинил тренера сборной Украины по биатлону Надежду Белову в нарушении закона о языке из-за того, что специалистка комментировала по-русски соревнования в телеэфире. Неприятности за публикацию песни на русском языке были у украинской теннисистки Деяны Ястремской, одного из организаторов травли игроков из России в WTA-туре. Призер чемпионата мира по художественной гимнастике в составе сборной Украины Влада Никольченко стала жертвой травли после того, как выступила против разжигания «мовного конфликта» и навешивания на русскоязычных украинцев ярлыка «коллаборантов».
Множество историй с русским языком в последние годы было вокруг украинского футбола — они связаны как с комментаторами, так и со спортсменами. Дошло до того, что врагом украинского языка объявили легендарного советского тренера Валерия Лобановского. В одном из националистических журналов появился материал, в котором утверждается, что за годы работы в киевском «Динамо» Лобановский «сознательно создавал русскоязычную среду», игнорируя украинский язык и культуру. Знаменитому специалисту вменили в вину отказ включать гимн Украины перед матчами «Динамо» и другие прегрешения, на которые наставник, скончавшийся в 2002 году, ответить уже не может.
Олег Шамонаев