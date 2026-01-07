«Никаких российских спортсменов». Украинская олимпийская чемпионка рассказала про обещание главы World Athletics

«Это, конечно, проблема для украинских атлетов. Национальный олимпийский комитет Украины, профильные федерации и Министерство спорта пытаются помешать возвращению в большой спорт представителей этих стран. Я очень благодарна президенту Международной легкоатлетической федерации Себастьяну Коу за его твердую позицию. Он поддерживает украинских легкоатлетов и проводит с нами встречи. В то же время он подчеркивает, что никаких российских и белорусских атлетов на дорожке не будет до того момента, пока не закончится военный конфликт (формулировка в цитате Магучих изменена на “военный конфликт” в соответствии с законодательством РФ. — Sport24). Кстати, Себастьян Коу приезжал и в Киев, и во Львов на чемпионат Украины в прошлом году», — сказала 24-летняя олимпийская чемпионка.