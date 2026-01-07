Ричмонд
«Никаких российских спортсменов». Украинская олимпийская чемпионка рассказала про обещание главы World Athletics

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, специализирующаяся в прыжках в высоту и являющаяся олимпийской чемпионкой 2024 года, рассказала про обещание президента World Athletics Себастьяна Коу по поводу российских и белорусских спортсменов.

Источник: Getty Images

«О россиянах в спорте. Во многих видах они постепенно возвращаются — и под нейтральным флагом, и под российским, как, например, в шахматах. Что вы об этом думаете? Насколько реально, что в легкой атлетике будут выступать нейтральные спортсмены из России и Белоруссии?» — спросили у Магучих в интервью, которое она дала украинскому сайту Sport-express.ua.

«Это, конечно, проблема для украинских атлетов. Национальный олимпийский комитет Украины, профильные федерации и Министерство спорта пытаются помешать возвращению в большой спорт представителей этих стран. Я очень благодарна президенту Международной легкоатлетической федерации Себастьяну Коу за его твердую позицию. Он поддерживает украинских легкоатлетов и проводит с нами встречи. В то же время он подчеркивает, что никаких российских и белорусских атлетов на дорожке не будет до того момента, пока не закончится военный конфликт (формулировка в цитате Магучих изменена на “военный конфликт” в соответствии с законодательством РФ. — Sport24). Кстати, Себастьян Коу приезжал и в Киев, и во Львов на чемпионат Украины в прошлом году», — сказала 24-летняя олимпийская чемпионка.