Эфиопия не едет на чемпионат мира в США — им отказали в визах. Россия на очереди?

Чемпионат мира по кроссу 2026 года в Таллахасси (Флорида) вошел в историю еще до стартового выстрела. Но не благодаря спортивным достижениям, а из-за беспрецедентного решения американских консульских служб. Эфиопия, доминирующая сила мирового кросса, не сможет выставить полные команды в юниорских категориях U20 из-за отказа в визах 14 атлетам. Это решение не только лишило молодых спортсменов шанса на медали, но и оборвало две уникальные исторические серии: эфиопские юниоры выигрывали медали в мужских соревнованиях 36 чемпионатов подряд (с 1982 года), а девушки — 27 чемпионатов подряд (с 1990 года).