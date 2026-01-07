Эфиопия не едет на чемпионат мира в США — им отказали в визах. Россия на очереди?

Чемпионат мира по кроссу 2026 года в Таллахасси (Флорида) вошел в историю еще до стартового выстрела. Но не благодаря спортивным достижениям, а из-за беспрецедентного решения американских консульских служб. Эфиопия, доминирующая сила мирового кросса, не сможет выставить полные команды в юниорских категориях U20 из-за отказа в визах 14 атлетам. Это решение не только лишило молодых спортсменов шанса на медали, но и оборвало две уникальные исторические серии: эфиопские юниоры выигрывали медали в мужских соревнованиях 36 чемпионатов подряд (с 1982 года), а девушки — 27 чемпионатов подряд (с 1990 года).
Что произошло?
Эфиопская федерация легкой атлетики подала первые заявки на визы 12 декабря 2025 года после национального отбора, который состоялся 9 ноября. Из 34 запросов 23 были отклонены. Повторная попытка 30 декабря с дополнительными документами — включая письма поддержки от World Athletics, местного организационного комитета и министра иностранных дел Эфиопии — не изменила ситуацию. Формальных объяснений от американского консульства не последовало. Визовые службы по закону имеют право не комментировать свои решения.
В итоге в мужской юниорской команде визу получил лишь Айеле Севнет, а в женской — три атлетки, включая действующую чемпионку мира Марту Алемайо, которая сможет защищать только личный титул. Для командного зачета необходимо четыре участника — этого не случится. Старшим атлетам повезло больше: отказников удалось заменить другими спортсменами, уже имеющими визы.
Политический контекст: совпадение или сигнал?
Хотя официально США не связывают отказы в визах с политикой, хронология говорит сама за себя. 10 декабря 2025 года Конгресс США принял резолюцию H.Res. 937, обвиняющую эфиопское правительство в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в регионах Амхара и Оромия. Резолюция призывает администрацию применять санкции в рамках глобального акта Магнитского.
Уже 12 декабря последовал первый массовый отказ в визах. В те же дни США объявили о санкциях против наемнических сетей в Судане и выразили готовность выступить посредником в затяжном конфликте между регулярной армией (Sudanese Armed Forces, SAF) и силами ополчения (Rapid Support Forces, RSF). Эфиопию все чаще рассматривают как дестабилизирующий фактор в регионе, а не как стратегического партнера.
Реакция спортивного мира
World Athletics знала о проблеме с середины декабря. Президент организации Себ Коу 16-го числа заявил, что ведет работу с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США, но до старта чемпионата решить вопрос не удалось. Местный организационный комитет в Таллахасси утверждает, что не получал официальных уведомлений от эфиопской федерации до самого последнего момента.
Генеральный секретарь федерации Эфиопии Аменсиса Кебеде подчеркивает: эфиопские атлеты исторически не склонны к нелегальной миграции после соревнований, а возрастные манипуляции в юниорских командах сейчас жестко пресекаются, вплоть до МРТ-обследований (которые подтверждают манипуляции с возрастом спортсменов в Эфиопии. — Прим. «СЭ»).
Прецеденты и будущие риски
Это не первый случай визовых проблем на крупных соревнованиях. Похожие скандалы омрачили:
— ЧМ-2018 в помещении (Великобритания);
— ЧМ-2022 на дорожке (Юджин, США);
— ЧМ-2023 по кроссу (Австралия), где Уганда не смогла выставить юниорскую команду.
Однако теперь ситуация осложнена явным геополитическим подтекстом. В августе 2026 года США примут юниорский чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине. Если политический климат не изменится, проблема может повториться.
Что в сухом остатке?
Спорт вновь оказался заложником большой политики. Визы — это не только административный инструмент, но и «дешевая» дипломатическая дубина. Удар по национальной команде не нарушает договоры, не вызывает эскалации, не требует публичных объяснений — но наносит символический и репутационный ущерб.
Для Эфиопии это потеря видимости в самом успешном виде спорта. Для США — последовательный сигнал новой линии в отношении Аддис-Абебы. Для мирового спорта — тревожный звонок о целесообразности проведения глобальных событий в геополитически напряженных странах, которых становится все больше. Легендарная эфиопская серия медалей прервана не на беговой трассе, а в тихих коридорах консульств. И это, увы, уже не спортивная история.
Коснется ли это России? Уже коснулось, но большей частью в случае с шенгенскими визами. Повторится ли история перед Олимпиадой 2028 года, в данный момент зависит от МОК. Однако веры в то, что Лозанне хватит рычагов для принуждения Вашингтона к «визовому миру», увы, мало.
Сергей Лисин