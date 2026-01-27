«Я уже на грани»: русский марафонец рассказал правду о парижской тюрьме

«Судья-следователь здесь как царь и бог, — говорит Виноградов. — На нее никто повлиять не может. Меня обвинили в хакерстве и вымогательстве. Потом поняли, что это не про меня, и добавили отмывание. Я им сказал, что это какие-то сталинские репрессии: “Был бы человек, а статья найдется”. Должна же мера быть? Но им все равно».