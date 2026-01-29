Клишина: 10 лет бана полностью разрушили лёгкую атлетику в России

«Что бан сделал с уровнем лёгкой атлетики в России? Вообще полностью разрушил вид спорта. Сейчас просто гибельная и печальная ситуация с лёгкой атлетикой в России, к сожалению. Все топы, которые ещё могли выступать, ушли, потому что мотивации нет. Они не могут выступать на международных стартах и продолжать просто тренироваться, убивать свой организм ради внутренних соревнований и зарплаты», — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.