В США арестовали олимпийскую чемпионку по легкой атлетике

В четверг, 29 января, легкоатлетка двигалась на автомобиле со скоростью более 160 км/ч, слишком близко приближаясь к впереди идущему транспорту и постоянно пересекая разделительные полосы для обгона других водителей.
Спортсменке, которая до сих пор находится под стражей, вынесены обвинения в опасном вождении. 25-летней Ричардсон грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 30 дней и денежного штрафа в размере 500 долларов.
Напомним, в 2021 году легкоатлетка была дисквалифицирована Антидопинговым агентством США (USADA) из-за положительного теста на марихуану, в результате чего пропустила Игры-2020 в Токио.