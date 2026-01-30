Журова ответила живущей в США русской спортсменке: «Жилье не дается только за одно достижение, его надо отработать»

«Насколько я видела, она и в интервью сказала, что у нее было условие: выступать за Тверскую область на соревнованиях. Она этого не делала. Квартиру получила в 2011-м, а в 2013 году уже уехала. Все это время другие ребята выступали за Тверскую область на различных соревнованиях. И большинство из них не получило никакие квартиры. А тут человек не выступал за область, не давал никаких очков. Она жила за границей. Есть такое правило: если человек не выступает за регион, то и квартира, которую ему дали в социальный найм, не переходит ему. Она не отработала время, которое было оговорено в условиях получения этой квартиры. К тому же она не жила там и не собирается. Может, она хотела ее продать или сдать.



Если я не ошибаюсь, она на Олимпиаду заявлялась не от России, а как индивидуальный спортсмен. За это время она много раз упоминала Тверскую область? В своих комментариях, интервью. Приезжала туда, встречалась с детьми, давала мастер-классы? Это то, что должен человек делать, когда отрабатывает квартиру. Жилье не дается тебе только за одно достижение. Почему учителя или врачи отрабатывают квартиры, а спортсмены — нет? Люди должны понимать, почему ей в первую очередь дали квартиру, а не какой-нибудь многодетной семье. Потому что она прославляет область, работает на ее благо, привлекает детей к спорту. Если спортсмены этого не понимают, мне грустно. Государство не может беспричинно забрать собственность. Значит, те документы, которые она подписывала, были с обременением, которое она, к сожалению, не выполнила. Спортсмены же порой хитрят. Так можно выступать за три области, получить везде квартиры. Но они хотя бы выступают и очки дают региону», — приводит слова Журовой РИА Новости.