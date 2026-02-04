Ричмонд
Призера Олимпиады и звезду OnlyFans отстранили за пропуск допинг-тестов

Канадскую прыгунью с шестом Алишу Ньюман наказали за нарушение правил предоставления информации о местонахождении для взятия допинг-проб.

Источник: Getty Images

Бронзовый призер парижской Олимпиады в прыжках с шестом Алиша Ньюман временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Athletics Integrity Unit — независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Канадку отстранили за нарушение правил предоставления информации о местонахождении для взятия допинг-проб.

Ньюман 31 год, в 2018 году она победила на Играх Содружества.

Ньюман известна также тем, что имеет страницу на OnlyFans. Она говорила, что публикует много постов о своих тренировках и питании, а также что ее «не волнует, что об этом думают другие».