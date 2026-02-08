«Сейчас главная мотивация — заработать денег»

В Москве 7 февраля прошли международные соревнования «Русская зима» — один из главных зимних стартов в отечественной легкой атлетике. В забеге на 3 тыс. м среди мужчин участвовал многократный чемпион России в беге на длинные и средние дистанции Владимир Никитин. В интервью «Известиям» 33-летний спортсмен объяснил, почему не следит за новостями о возможном допуске россиян на международные старты, и откровенно признался, что в последние годы участвует в соревнованиях в первую очередь из-за финансовой, а не спортивной мотивации.
— Как вам прошедшие соревнования?
— Очень хорошо. Атмосфера на «Русской зиме» превосходная. Я бы сказал, что в плане организации и присутствия болельщиков это лучшая «Русская зима» из всех, в которых я участвовал.
— Довольны своим выступлением?
— Да. Сбегал 7,49 (7 минут 49 секунд. — Ред.) — такая у меня на сегодня готовность, выше своей головы не прыгнешь. Но хорошо, что в свою силу пробежал. Всё равно сейчас больший акцент на летний сезон. Зимний сезон для меня — проходящая часть. Поэтому настрой был не такой большой. Я сейчас, скажем так, тренируюсь на лайте. Особого акцента на «Русскую зиму» у меня не было.
— Промежуточный этап?
— Да. Зимний сезон вообще изначально хотел пропускать, но потом планы поменялись. И в «Русской зиме» решил всё-таки стартануть.
— Какие цели на летний сезон?
— Марафон. Побегу его в Казани в рамках чемпионата России.
— На дистанции в чаше стадиона есть планы?
— Летом не проводят бег на 3 км, как на «Русской зиме». Но на 5 км и 10 км бегать буду. Буду к ним готовиться.
— Какие результаты летом будете считать для себя успешными?
— Если покажу свое лучшее время в карьере, буду доволен.
— Следите за международными соревнованиями в своих дисциплинах?
— Нет. Я даже состав участников не смотрю, кто там бежит. У меня такая психология: меньше знаешь — крепче спишь. Чтобы хорошо настроиться на свой старт, нужно меньше знать, что происходит за рамками моей подготовки.
— За новостями о разбане россиян в других видах спорта следите? Есть надежда, что скоро это коснется и легкоатлетов?
— Нет-нет-нет. Я давно не слежу за такими темами. Смысл? Зачем следить, если каждый год новости одни и те же? У меня сейчас другие цели и задачи. Самая главная — собрать как можно больше коммерческих стартов.
— То есть проблем с мотивацией на внутрироссийские старты нет?
— Проблем нет. Скажу честно, сейчас главная мотивация — заработать денег. Раньше была идея, когда был молодой, — пробежать как можно лучше старт, показать лучшее время. Сейчас уже совсем другие задачи.
— Призовые, которые есть в российских соревнованиях, достаточные?
— Конечно. На эти деньги и живу.
— Именно живете, а не выживаете?
— Конечно. Я сейчас живу в достатке. Для меня и моей семьи денег вполне хватает. Тренируюсь, отдыхаю — и больше ничего. Всё это могу себе позволить благодаря призовым и моим спонсорам — они у меня появились сразу после хорошего дебюта на марафоне.
— Марафон как отдельный вид в последние лет 10 хорошо раскручен и стал по сути отдельным видом спорта, где проходит много крупных стартов. С него доходы хорошие?
— Да, можно очень много денег заработать. Больше, чем на стадионе. Собственно говоря, марафон на шоссе у меня сейчас основное. С беговой дорожки я постепенно ухожу.
Александр Фомин