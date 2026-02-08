«Сейчас главная мотивация — заработать денег»

— Да. Сбегал 7,49 (7 минут 49 секунд. — Ред.) — такая у меня на сегодня готовность, выше своей головы не прыгнешь. Но хорошо, что в свою силу пробежал. Всё равно сейчас больший акцент на летний сезон. Зимний сезон для меня — проходящая часть. Поэтому настрой был не такой большой. Я сейчас, скажем так, тренируюсь на лайте. Особого акцента на «Русскую зиму» у меня не было.