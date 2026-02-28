В Японии рассказали о правилах Токийского марафона

«Есть строгие правила, чего нельзя делать. Нельзя приносить с собой воду в пластиковых бутылках, банках и термосах, только в картонной упаковке, нельзя снять с себя одежду и бросить ее где попало — для этого существуют отдельные контейнеры, нельзя брать с собой палки для селфи длиннее 30 сантиметров и вообще любые длинные предметы. Не рекомендуется бежать в маске с каким-либо изображением, закрывающей всё лицо, также не рекомендуется надевать кимоно или длинные юбки. Не разрешается раздача листовок, а также использование флагов и плакатов. При этом не возбраняется бежать в любом костюме, в том числе и в косплее», — рассказал участник РИА Новости.