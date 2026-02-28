Ричмонд
Олимпийскую чемпионку Ласицкене не внесли в новые пулы допинг-тестирования

Ранее спортсменку включили в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2026 год.

Источник: Reuters

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене не вошла в международный и национальный пулы допинг-тестирования на 2026 год. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

До 1 января 2026 года спортсменка находилась в международном регистрируемом пуле допинг-тестирования. Отсутствие фамилии атлета в пулах тестирования не означает, что его прекратили проверять на допинг. Однако не включенный в новые пулы атлет может не указывать в профиле ADAMS информацию для допинг-офицеров о своем местонахождении в тот или иной день.

Как ранее сообщал ТАСС, Ласицкене входит в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2026 год. Она была включена в состав по решению тренерского совета.

Ласицкене в конце мая 2025 года заявила ТАСС, что не знает, когда вернется в спорт, и призналась в отсутствии мотивации при выступлениях только на внутренних стартах. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в конце августа 2024 года на турнире в Прохладном, где заняла третье место с результатом 1,88 м.

Победительнице Игр в Токио Ласицкене 33 года, в ее активе есть также победы на трех летних и двух зимних чемпионатах мира, победы на зимних и летних европейских первенствах, ей не было равных в пяти финалах Бриллиантовой лиги.