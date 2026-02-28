Олимпийскую чемпионку Ласицкене не внесли в новые пулы допинг-тестирования

Ласицкене в конце мая 2025 года заявила ТАСС, что не знает, когда вернется в спорт, и призналась в отсутствии мотивации при выступлениях только на внутренних стартах. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в конце августа 2024 года на турнире в Прохладном, где заняла третье место с результатом 1,88 м.