Британец Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Сейчас мы с ним выстраиваем предварительный план подготовки на март-апрель. Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости", — рассказал тренер сборной России Руслан Мащенко.