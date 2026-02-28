Две бегуньи получили травмы в первый день зимнего чемпионата России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Бегуньи Екатерина Ивонина и Ирина Жаркова из-за падений выбыли из борьбы за медали на своих дистанциях в первый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.