Две бегуньи получили травмы в первый день зимнего чемпионата России

Упали на своих дистанциях Екатерина Ивонина и Ирина Жаркова.

Источник: Freepik

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Бегуньи Екатерина Ивонина и Ирина Жаркова из-за падений выбыли из борьбы за медали на своих дистанциях в первый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первой получила травму Жаркова, упавшая на вираже на 800-метровке. Спортсменка повредила голеностоп и покинула арену только в сопровождении врачей.

Неоднократная чемпионка России Ивонина из-за падения на дистанции 3 000 м не сумела финишировать. Ей пришлось также обратиться к врачам, чтобы те обработали ссадины на лице, руке и ноге.

Зимний чемпионат России завершится 3 марта.